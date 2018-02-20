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20 февраля 2018, 11:28
античность археология Великобритания

Боксерские перчатки древних римлян найдены в Виндоланде

Vindolanda Trust

Археологи продолжают работы по изучению римской крепости Виндоланда, построенной к югу от Адрианова вала. На этот раз им удалось обнаружить римский аналог боксерских перчаток – особые ремни, которыми перед кулачным боем обматывались кисти рук атлета.

Укрепление в Виндоланде появилось около 85 года и просуществовало до V века. С 1930-х годов там работают археологи. В прошлом году они обнаружили кавалерийскую казарму, построенную в начале II века, еще до возведения Адрианова вала. Там было сделано немало интересных находок, включая новые письменные таблички, а также боевые и игрушечные мячи. Найденный теперь спортивный инвентарь тоже происходит оттуда. Согласно мнению ученых, “боксерские перчатки” были сделаны около 120 года. Подобные ремни неоднократно встречались на изображениях кулачных бойцов, например, на античной керамике, но впервые попадаются в руки археологов. Владелец относился к ним очень бережно, кожаные ремни сохранили следы починки.

Древние предметы из казармы в Виндоланде дошли до наших дней, потому что были оставлены в беспорядке покинувшими казарму обитателями. Возможно, это было вызвано неожиданным нападение врагов. Спустя около 30 лет, на этом месте было возведено новое строение с бетонным полом, надежно укрывшее сохранившиеся к тому времени предметы. Влажная почва способствовала длительному сохранению органических материалов.

Боксерские перчатки выставлены в музее Виндоланды с 19 февраля. В апреле археологи начнут очередной сезон раскопок.

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