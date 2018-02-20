Американские политологи отвели Трампу последнее место в списке президентов США

В ходе опроса, в котором приняли участие 170 профессиональных американских политологов, Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге, включающем всех американских президентов. Рейтинг (.pdf) опубликован на сайте Университета штата Айдахо в Бойсе.

Опрос проходил среди членов президентской секции Американской ассоциации политических наук. Принять участие в нем приглашались 320 респондентов; в ходе исследования было получено 170 пригодных для обработки ответов.

Американская ассоциация политических наук — старейшее и крупнейшее в США объединение политологов и преподавателей политологии.

Первую строчку рейтинга занял освободитель рабов Авраам Линкольн, второе место по итогам опроса досталось первому президенту Джорджу Вашингтону, третье — у Франклина Рузвельта, руководившего страной во время Второй мировой войны.

Предшественник Трампа Барак Обама занял восьмое место рейтинга.

20 января прошел год с момента вступления Трампа в должность.