Роспотребнадзор предложил ужесточить обязанности интернет-агрегаторов

Роспотребнадзор доработал к второму чтению в Госдуме свой законопроект о совершенствовании госрегулирования в интернет-торговли, пишет «Российская газета». Регулятор предлагает устранить правовой пробел, связанный с отсутствием в законодательстве понятия «агрегатор товаров и услуг».

Речь идет об интернет-сайтах, которые самостоятельно не продают товары или услуги, а лишь размещают каталоги различных производителей и магазинов и принимают заказы.

В Роспотребнадзоре отмечают, что в настоящее время деятельность агрегаторов не подпадает ни под какие нормы законодательства, поскольку в российских законах вообще нет такого понятия как «интернет-агрегатор». С 2012 года количество жалоб на дистанционную торговлю выросло в 2,5 раза, до свыше 34 тысяч, причем чаще всего жалуются на невозможность узнать информацию о настоящем продавце товара или услуги или вернуть товар, в том числе ненадлежащего качества. При этом когда речь идет об агрегаторах, которые лишь оказывают услуги информационного характера, взимая за это с покупателей деньги, непонятно, как их вернуть при появлении проблем — агрегаторы отсылают недовольных покупателей к продавцам.

В Роспотребнадзоре надеются, что второе чтение законопроекта, вводящего понятие интернет-агрегатора, пройдет до конца весенней сессии. В случае принятия документа продавец, исполнитель, агрегатор будут в равной степени обязаны размещать на сайтах информацию о себе. Агрегатор должен будет довести до покупателя информацию о товаре или услуге в том виде, в каком ее предоставит продавец или исполнитель. Перед потребителем агрегатор будет нести ответственность за искажение информации о товаре (услуге) и за недоведение информации о продавце. Если покупатель так и не дождется товара, заказанного через сайт-агрегатор, или останется товаром недоволен, претензии можно будет предъявлять и к агрегаторам.