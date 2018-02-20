Минтранс задумался о введении платных полос на дорогах

В министерстве транспорта России обсуждается возможность введения платных полос на автодорогах. Об этом в интервью RNS рассказал глава ведомства Максим Соколов.

«На экспертном уровне мы обсуждаем этот вопрос», — заявил министр.

Никаких подробностей Соколов не сообщил.

Возможность введения платных выделенных полос на дорогах обсуждается как минимум с 2014 года.

В декабре 2017 года глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что это «теоретически» возможно.