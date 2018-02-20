20 февраля 2018, 20:17
Минтранс задумался о введении платных полос на дорогах
В министерстве транспорта России обсуждается возможность введения платных полос на автодорогах. Об этом в интервью RNS рассказал глава ведомства Максим Соколов.
«На экспертном уровне мы обсуждаем этот вопрос», — заявил министр.
Никаких подробностей Соколов не сообщил.
Возможность введения платных выделенных полос на дорогах обсуждается как минимум с 2014 года.
В декабре 2017 года глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что это «теоретически» возможно.
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