Директора ФБК задержали в Шереметьево за организацию митинга

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.

В твиттере Рубанова говорится, что его задерживали семь сотрудников полиции за организацию некоего несогласованного мероприятия.

Задержание происходило поздно вечером 19 февраля.

Как сообщил «Интерфаксу» юрист ФБК Иван Жданов, на Рубанова составлен административный протокол за организацию несогласованного митинга. Сегодня, 20 февраля, ожидается судебное заседание по его делу.