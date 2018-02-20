Собчак назвала спонсоров своей кампании

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак назвала имена спонсоров своей предвыборной кампании. 20 февраля Собчак дает пресс-конференцию в здании агентства ТАСС, трансляция события доступна на YouTube.

По словам кандидата, деньги на ее кампанию, в частности, выделил владелец журнала Inc и бывший глава концерна «Росэнергомаш» Владимир Палихата. А также гендиректор компании «Онего Шипинг», получивший известность после участия в телешоу «Секретный миллионер» Александр Росляков, ради которого Собчак «летала на Бали» и ради которого ей «пришлось вынести ушат неприятного вещества».

Также спонсорами стали совладелец клуба SportLife Вадим Расковалов вместе с супругой Яной.

По мимо них, как уже сообщалось, деньги на кампанию дали совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и глава издательского дома ACMG Александр Федотов.