Собчак решила добиваться отставки Полтавченко

Кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак считает, что губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко нужно сменить. Об этом она заявила на сегодняшней пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Собчак намерена требовать отставки Полтавченко. Эта тема, по ее словам, станет главной во время кампании в Санкт-Петербурге.

Собчак возмутило то, что в городе, которым когда-то управлял ее отец Анатолий Собчак, сейчас запрещают марш памяти Бориса Немцова, а Исаакиевский собор передают РПЦ.

По словам кандидата, «городом должны управлять энергичные, просвещенные силы».

«Осенью у Петербурга должен быть нормальный европейский губернатор. Хватит назначать своих друзей управлять регионами», — сказала Собчак.

Полтавченко был выбран на пятилетний срок в сентябре 2014 года. Таким образом, его полномочия действительно заканчиваются осенью, но не нынешнего, а 2019 года.