СМИ анонсировали смену командующего войсками РФ в Сирии

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооруженных Сил в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По словам собеседника агентства, в настоящее время обсуждается возможность отправки Суровикина в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. В этом случае Суровикин останется главкомом ВКС, но в период командировки его обязанности главкома ВКС будет временно исполнять один из заместителей.

В настоящее время командующим группировки российских Вооруженных Сил в Сирии является генерал-полковник Александр Журавлев.