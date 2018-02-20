20 февраля 2018, 08:48
СМИ анонсировали смену командующего войсками РФ в Сирии
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооруженных Сил в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.
По словам собеседника агентства, в настоящее время обсуждается возможность отправки Суровикина в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. В этом случае Суровикин останется главкомом ВКС, но в период командировки его обязанности главкома ВКС будет временно исполнять один из заместителей.
В настоящее время командующим группировки российских Вооруженных Сил в Сирии является генерал-полковник Александр Журавлев.
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