20 февраля 2018, 18:13
Пользователи Telegram в Европе и Африке столкнулись с проблемами
Пользователи Telegram в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Об этом сообщается на странице Telegram в твиттере.
Спустя некоторое время большинство проблем были устранены.
В сообщении говорится, что Telegram «вернулся практически для всех, кого коснулись неполадки».
Back now for almost everyone affected. https://t.co/7RxhcHhY67— Telegram Messenger (@telegram) 20 февраля 2018 г.
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