Пользователи Telegram в Европе и Африке столкнулись с проблемами

Пользователи Telegram в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке столкнулись с перебоями в работе мессенджера. Об этом сообщается на странице Telegram в твиттере.

Спустя некоторое время большинство проблем были устранены.

В сообщении говорится, что Telegram «вернулся практически для всех, кого коснулись неполадки».

Back now for almost everyone affected. https://t.co/7RxhcHhY67