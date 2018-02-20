Закон о блокировке VPN-сервисов в России оказался невостребованным

Российский закон о блокировке VPN-сервисов и анонимайзеров оказался невостребованным, несмотря на вступление в силу три месяца назад. Об этом пишет РБК.

В Роскомнадзоре сообщили, что пока ведомство не направило ни одному VPN-сервису требование блокировать для пользователей доступ к сайтам, которые внесены в реестр запрещенной информации.

По закону, который вступил в силу с 1 ноября 2017 года, VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны ограничивать доступ пользователям к запрещенным в России сайтам. Роскомнадзор должен направлять анонимайзерам требование подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится информация о запрещенных сайтах, и блокировать доступ к этим ресурсам. Если анонимайзер не подключится к системе в течение 30 дней с момента получения требования, то будет заблокирован сам.

При этом сервис для блокировки выбирает Федеральная служба безопасности (ФСБ) или другой орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность и обеспечивающий безопасность России. Как сообщили в Роскомнадзоре, с момента вступления закона в силу такие обращения в ведомство не поступали.