«Аэрофлот» уменьшил допустимый вес ручной клади

Авиакомпания «Аэрофлот» ужесточила требования к провозимой на борту самолетов ручной клади. Из списка разрешенных предметов изъяты сотовые телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, видеокамеры, зонтики, папки для бумаг и печатные издания. Отныне общий вес ручной клади для эконом-класса не может превышать 10 кг, для бизнес-класса – 15 кг. Пассажир может пронести на борт только один пакет с товарами из магазинов беспошлинной торговли, а вес ранее не ограниченного в размерах рюкзака не может превышать пять кг.

Внесенные изменения в авиакомпании оправдали «не только вопросами комфорта, но и безопасностью во время полета».