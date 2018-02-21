СМИ сообщили об обналичивании экс-владельцами «Промсвязьбанка» 4,5 млрд рублей со счетов «Возрождения»

Бывшие владельцы «Промсвязьбанка» братья Алексей и Дмитрий Ананьевы решили обналичить средства со своих счетов в банке «Возрождение». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, операция могла быть проведена перед Новым годом.

При этом часть средств могла быть предварительно переведена на счета в «Возрождении» из Промсвязьбанка.

В общей сложности, Ананьевы могли обналичить около 4,5 млрд рублей. По информации одного из собеседников агентства, деньги были сняты со счетов в долларах и евро, а вывозить их из банка пришлось в «тележках».

Алексей Ананьев, в свою очередь, заявил, что информация об экстренном снятии наличных является бредом, отказавшись комментировать этот вопрос.

Как отмечает издание, такая операция требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ.

Согласно отчетности «Возрождения» за 2017 год, средний остаток средств за 12 месяцев по всем подразделениям составлял 4,4 млрд рублей, по итогам декабря он вырос до 6,9 млрд рублей.