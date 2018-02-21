Умер Билли Грэм

В Северной Каролине в возрасте 99 лет умер американский религиозный и общественный деятель, проповедник Билли Грэм. Об этом Associated Press сообщил его пресс-секретарь Марк Демосс.

Грэм был членом крупнейшего а мире баптистского объединения – Южной баптистской конвенции. Его называли «пастором Америки» - проповедник поддерживал Мартина Лютера Кинга и был духовником нескольких президентов США.

По данным сайта BillyGraham.org, Билли Грэм за 60 лет служения выступил перед почти 215 млн человек в 185 странах и территориях. Проповедник написал 32 книги.

Его пресс-секретарь сообщил, что в последние годы у пастора было обнаружено несколько тяжелых заболеваний. В том числе, онкология и пневмония.