В России заблокирован сайт «МБХ медиа»

«МБХ медиа», который поддерживает команда ранее заблокированной «Открытой России», сообщил в своем Twitter о блокировке нового сайта по требованию Генпрокуратуры.

Решение о блокировке сайта издания было вынесено 20 февраля на основании нарушения закона «Об информации». В частности, речь идет о призывах к экстремистской деятельности и участию в массовых беспорядках, публикуемых изданием, признанным нежелательным.

Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков и главный редактор Вероника Куцылло сообщили «Медиазоне», что издание не получало никаких уведомлений от Генпрокуратуры и Роскомназора, и им неизвестна причина блокировки.