«Яндекс» запустил сервис каршеринга для москвичей

С 21 февраля через приложение «Яндекс.Драйв» для москвичей и жителей Подмосковья стал доступен сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринг). Как сообщает ТАСС, в автопарке в настоящий момент работают 750 машин, и он будет расширяться.

Тестирование сервиса «Яндекс.Каршеринг» началось в мае 2017 года и закрылось в ноябре. В декабре 2017 года приложение «Яндекс.Драйв» стало доступно для загрузки на iOS и Android.

«Каршеринг уже стал частью транспортной инфраструктуры многих городов. И мы считаем, что наша экспертиза и технологии в транспортной сфере помогут его развитию в России» — заявил руководитель геосервисов Роман Чернина. По его данным, каждый месяц транспортными и городскими сервисами «Яндекса» пользуются 55 млн человек.