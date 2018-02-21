В ФСБ назвали подрядчиков строительства для МДТ виновниками хищения

Управление федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило «Интерфаксу», что фигурантами по делу о хищении 45,5 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены для Малого драматического театра, являются подрядчики.

«Управление обращает внимание средств массовой информации на то, что фигурантами указанного уголовного дела являются представители коммерческих компаний, привлеченных к проектным работам на договорной основе», — говорится в сообщении пресс-службы управления.

Сейчас ряд фигурантов задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее глава Минкульта Владимир Мединский сообщал, что расследование инициировано и поддерживается его ведомством и непосредственно к театру отношения не имеет.