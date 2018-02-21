Госдума приняла закон о валютной зарплате россиян за рубежом

Госдума приняла закон, разрешающий проживающим за рубежом и работающим в российских компаниях гражданам РФ получать зарплату в иностранной валюте. Об этом пишет РИА Новости.

Закон также разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юрлиц-резидентов, находящихся за пределами России, через счета таких филиалов, открытые в банках за границей.

Ранее россиянам, работающим за границей, разрешалось получать заработную плату от работодателей только в валюте РФ. В правительстве сочли этот порядок экономически необоснованным и неудобным для этой категории российских граждан.

Закон разрешил дипломатическим работникам и гражданам, работающим за границей, получать зарплаты в валюте на счетах в банках РФ. Ранее жалованье в иностранной валюте они могли получать только с зарубежных счетов.