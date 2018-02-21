Чайка раскритиковал следователей за незнание законов

Генпрокурор России Юрий Чайка на совещании в Туле посетовал, что 20 лет назад следователь и преступник вступали в «борьбу интеллектов», а сейчас все обстоит по-другому. Как сообщает РИА Новости, он раскритиковал следователей за неумение взаимодействовать с прокурорами и незнание уголовно-процессуального законодательства.

«Сейчас все очень просто: СИЗО, особый порядок, в котором сегодня рассматривается до 70% дел. И наступает деградация, и он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров, к сожалению. К сожалению, для многих наших следователей сегодня уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права — это космос», — добавил Чайка.

Если подсудимый согласен с предъявленным обвинением, дело рассматривается в особом порядке, и суд не исследует доказательства, не вызывает и не опрашивает свидетелей. отметил он.

Напомним, 15 февраля президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры усилить контроль над следствием на всех уровнях. Он призвал прокуроров к максимально решительным действиям и обещал оказать всемерную поддержку.