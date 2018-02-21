Крушельницкий отказался от слушаний по делу о допинге

Российский керлингист Александр Крушельницкий признал факт формального нарушения антидопинговых правил и отказался от слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об это говорится в его заявлении, которое передал ТАСС глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

«Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно», — сказано в сообщении.

Крушельницкий подчеркнул, что никогда не потреблял допинг и не нарушал правил, но факт «формального нарушения» был вынужден признать.