В Госдуму внесут законопроект о безотзывном вкладе

В марте-апреле в Госдуму будет внесен законопроект о безотзывном вкладе. Об этом RT рассказали председатель Молодежного парламента Мария Воропаева и председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что средства безотзывного вклада нельзя будет снять или частично вывести до определенного в договоре срока. Аксаков заявил, что подобный формат позволит легче получить ипотечный кредит и впоследствии его погасить. Он также сообщил, что законопроект подразумевает внесение ряда изменений в Гражданский кодекс.

«Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке», — пояснил Аксаков.

Парламентарий утверждает, что высокая доходность обеспечит быстрое накопление, сделав этот вклад выгодным для клиента.

Скорее всего, для пополнения вклада можно будет использовать материнский капитал. Причем, ставка по ипотеке может упасть до 1-2%. Председатель Молодежного парламента Мария Воропаева сообщила, что маткапитал в будущем можно будет использовать для пополнения безотзывного вклада.

«Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жильё», — пояснила она.