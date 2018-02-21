Сбербанк сообщил о работе над открытием окон исламского банкинга

Заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев в ходе исламского экономического форума «Россия – гарант партнерства» сообщил RNS, что 27 февраля будет обсуждаться возможность открытия окон исламского банкинга водном из российских регионов.

«Будет выбран регион. Мы уже сейчас предложили, 27 февраля подробно озвучим и пообсуждаем с Центральным банком. Мы предложим на базе одного из регионов, я пока озвучивать не буду, потому что запрос большой от регионов именно стать базовой песочницей, попросим как раз взять регион и начать этим заниматься в формате песочницы в интересах, я бы сказал, не ЦБ, а в целом банковской системы России. Если этот формат будет поддержан, я думаю, что первые окна после того, как будет принято решение, мы увидим в течение этого года», — сказал он.

Для работы над инициативой будет создана рабочая группа Центробанка, Госдумы и других кредитных организаций.

В соответствии с принципами исламского банкинга прибыль может извлекаться путем долевого участия в проектах или при получении разницы между себестоимостью и конечной стоимостью товара. Спекуляции, ссудные проекты и финансирование операция с табаком и алкоголем запрещены.