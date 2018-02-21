Экс-конструктор «Антонова» выдвинул версию крушения Ан-148

Бывший генеральный конструктор «Антонова» Дмитрий Кива в интервью «Московскому комсомольцу» предположил, что у разбившегося в Подмосковье 11 февраля самолета могла не сработать сигнализация об отключенном обогреве датчиков.

«У командира есть перед глазами табло, где написано: включите обогрев ПВД (приемников воздушного давления). И если второй пилот не включил, то у командира срабатывает предупреждение. Срабатывает также световая сигнализация — желтым цветом горит кнопка», — рассказал Кива.

По его мнению, одна из систем не сработала, но ситуацию, в которой полностью отключились и сигнализация, и индикация табло, он полностью исключил.

Еще один источник издания из авиаотрасли согласился, что сигнализация могла не сработать. Кроме того, он предположил, что летчики по каким-то причинам не обратили внимание на предупрежение.

«Судя по тому, что действия экипажа были абсолютно рассогласованными — командир нос вниз опускал, чтобы скорость набрать, второй пилот, наоборот, продолжал в прежнем режиме управлять лайнером — это значит, они не понимали, что происходит. То есть сигнализация, скорее всего, не сработала», — заявил он.