Умер писатель-фантаст Андрей Круз

Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, который работал под псевдонимом Андрей Круз, умер в возрасте 53 лет. Об этом написала его супруга Мария Круз в своем Facebook.

Причиной смерти писателя стал рак печени. Заболевание было диагностировано у Круза в декабре 2017 года.

Напомним, писатель считается основателем жанра российского зомби-апокалипсиса. В частности, его перу принадлежит цикл романов «Земля мертвых».