21 февраля 2018, 09:52
Умер писатель-фантаст Андрей Круз
Российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, который работал под псевдонимом Андрей Круз, умер в возрасте 53 лет. Об этом написала его супруга Мария Круз в своем Facebook.
Причиной смерти писателя стал рак печени. Заболевание было диагностировано у Круза в декабре 2017 года.
Напомним, писатель считается основателем жанра российского зомби-апокалипсиса. В частности, его перу принадлежит цикл романов «Земля мертвых».
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