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21 февраля 2018, 08:47
Мемория

Мемория. Император Петр III

А.П. Антропов. Петр III в мундире лейб-гвардии Преображенского полка.1762г.
А.П. Антропов. Петр III в мундире лейб-гвардии Преображенского полка.1762г.
ГТГ/Wikimedia Commons

21 февраля 1728 года родился российский император Петр III

 

Личное дело

Петр III (при рождении Карл Петер Ульрих, 1728 – 1762) родился в городе Киль, в герцогстве Гольштейн. Он был сыном Карла-Фридриха Гольштейн-Готторпского и цесаревны Анны, дочери Петра Великого и Екатерины I. Мать умерла через неделю после его рождения. Воспитанием его занимался обер-гофмаршал Отто Брюмер. В 1739 году, когда мальчику было одиннадцать лет, умер и его отец, и он унаследовал титул герцога. Регентом при малолетнем герцоге выступал дядя, князь-епископ Любека Адольф-Фридрих (будущий шведский король Адольф Фредрик). Наибольший интерес с раннего детства проявлял к военной службе. Был поклонником прусского короля Фридриха II, восхищался победами, одержанными прусской армией. Считалось, что в будущем он может унаследовать шведский престол как внучатый племянник короля Карла XII.

Судьба мальчика неожиданным образом переменилась в 1742 году, когда российской императрицей стала Елизавета Петровна. Она решила сделать своего племянника наследником престола. Карл Петер Ульрих был вызван в Петербург и принял православное крещение под именем Петра Федоровича. Обучался под руководством академика Якоба Штелина. В качестве резиденции императрица подарила ему Ораниенбаум. Она же позаботилась о подходящей жене для наследника. 21 августа 1745 года Петр был обвенчан со своей троюродной сестрой Софией Августой Фредерикой, урожденной ангальт-цербстской принцессой. После крещения она стала зваться Екатериной Алексеевной. До вступления на престол Петр занимался в основном благоустройством Ораниенбаума и вопросами обучения юношей в Сухопутном шляхетском корпусе, генеральным директором которого он стал в 1759 году.

В 1754 году у Петр и Екатерины рождается сын Павел. Елизавета отобрала внука у его родителей, чтобы самой заняться его воспитанием. Петру позволяли видеть сына раз в неделю, но он был удовлетворен таким положением дел. Отношения Петра с женой с самого начала были холодными, а со временем он завел себе фаворитку – графиню Елизавету Воронцову, фрейлину свой жены. Петр «не скрывал ни перед кем непомерной любви к ней» и «проводил с ней почти всё время». В 1756 году у Петра и Екатерины родилась дочь Анна, умершая три года спустя.

25 декабря 1761 года умерла Елизавета Петровна, и Петр стал императором. Однако правление его длилось всего 186 дней, а коронация не состоялась. Петр III успел кардинально изменить внешнюю политику империи, перейдя от войны с Пруссией к союзу с ней. Он прекратил войну с Фридрихом II сразу же после вступления на престол и заключил с ним 24 апреля 1762 года договор, вернув Пруссии все занятые русскими войсками территории. Чуть позже она заключил союз с Фридрихом против Австрии и Франции. Также он помиловал и вернул из ссылки многих из тех, кто попал в опалу при Елизавете Петровне, например, Бирона, Лестока и Миниха.

28 июня 1762 года Екатерина при поддержке братьев Орловых и других офицеров совершила государственный переворот. На следующий день Петр III подписал акт отречения от престола. Он был взят под стражу и содержался в Ропше под охраной отряда, который возглавлял Алексей Орлов, позже его планировали перевести в Шлиссельбургскую крепость. Но, прожив в Ропше меньше недели, Петр III неожиданно умер при неясных обстоятельствах 6 (17) июля 1762 года. 

 
Ф.С. Рокотов. Портрет Петра III. 1762г.
Нижегородский художественный музей

Чем знаменит

За свое краткое правление Петр III почти не успел значительным образом повлиять на судьбу Российской империи, однако некоторые его шаги довольно примечательны. Он подписал манифест о вольности дворянства, который освободил русских дворян от обязательной службы. Петр III ликвидировал канцелярию тайных дел и смягчил телесные наказания для солдат и матросов. В экономике он предпринял ряд мер для облегчения внешней торговли, в частности разрешил свободный экспорт ряда товаров и понизил вывозные пошлины. Указом от 29 января Петр III прекратил преследование старообрядцев. При нем был начат процесс секуляризации монастырских земель, продолженный потом при Екатерине.

Тем не менее, Петр III в краткий срок сумел восстановить против себя многие слои русского общества. Военные были недовольны начатой им реформой обмундирования по прусским образцам, а главное – отказом от завоеваний, сделанных в ходе Семилетней войны. Крайне непопулярным было намерение Петра III вступить в войну с Данией за возвращений Шлезвига Голштинскому герцогству. Духовенство было недовольно отчуждением монастырского имущества и опасалось, что он введет в России лютеранство, тем более что Петр III в беседах осуждал почитание икон.

О чем надо знать

Мы не знаем точно, как умер Петр III. Согласно манифесту Екатерины II от 7(18) июля 1762 года, он умер от «прежестокой колики», вызванной «припадком гемороидическим». Позже Екатерина писала, что, согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате «воспаления в кишках» и «апоплексического удара». Слухи, что Петр III был убит, появились в Петербурге сразу после сообщения о его смерти. В качестве вероятных убийц обычно называют офицера Алексея Шванвича, а также двух гражданских лиц, находившихся в составе охраны: чиновника Григория Теплова и актера Федора Волкова. Скромные похороны в Александро-Невской лавре породили слухи, что вместо Петра III был похоронен другой человек. В последующие годы неоднократно возникали сообщения о “чудесном спасении” императора. Самым известным самозванцем, выдававшим себя за Петра III стал Емельян Пугачев.

Прямая речь

Он приходил в восторг, когда рассказывал о своей службе и хвалился её строгостью. Замечательнейший день в его жизни был для него тот, 1738 г., в который на 9-м году своего возраста он был произведен из унтер-офицеров в секунд-лейтенанты. Тогда при дворе с возможной пышностью праздновали день рождения герцога и был большой обед. Маленький принц в чине сержанта стоял на часах вместе с другим взрослым сержантом у дверей в столовую залу. Так как он на этот раз должен был смотреть на обед, в котором обыкновенно участвовал, то у него часто текли слюнки. Герцог глядел на него смеясь и указывал на него некоторым из сидевших с ним вместе. Когда подали второе блюдо, он велел сменить маленького унтер-офицера, поздравил его лейтенантом и позволил ему занять место у стола, по его новому чину. В радости от такого неожиданного повышения он почти ничего не мог есть. С этого времени все мысли его были заняты только военной службой, и его обхождение с пустоголовыми его товарищами стало свободнее. Он говорил им всем „ты“ и хотел, чтобы и они как его братья и товарищи также говорили ему „ты“. Но они этого не делали, а называли его как своего наследного принца, не иначе как „ваше королевское высочество“
Из воспоминаний Якоба Штелина

Ваше величество, я ещу прошу меня, которой ваше воле исполнал во всем, отпустить меня в чужие краи, с теми, которие я, Ваше величество, прежде просил, и надеюсь на ваше великодушие, что вы меня не оставите без пропитания. Верной слуга, Петр
Письмо Петра III Екатерине II из Ропши

Матушка милосердная Государыня! Как мне изъяснить, описать, что случилось. Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов иттить на смерть. Но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на Государя - но, Государыня, свершилась беда, мы были пьяны, и он тоже, он заспорил за столом с князь Федором, не успели мы разнять, а его уж и не стало, сами не помним, что делали, но все до единого виноваты - достойны казни, помилуй меня хоть для брата; повинную тебе принес и разыскивать нечего – прости или прикажи скорее окончить, свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек!
Письмо Алексея Орлова Екатерине с сообщением о смерти Петра III(подлинник не сохранился, возможно, письмо сфальсифицировано графом Федором Ростопчиным)

Десять фактов о Петре III

  • Почти одновременно с Елизаветой, объявившей мальчика наследником российского престола, шведский парламент выбрал его в качестве будущего короля Швеции. Но шведская делегация прибыла в Петербург уже после того, как он принял православное крещение.
  • Петр III любил играть на скрипке и даже устраивал концерты в Зимнем дворце. Также он собрал коллекцию музыкальных инструментов.
  • На территории Ораниенбаума для Петра была построена потешная крепость Петерштадт. Ныне от нее сохранились въездные ворота и часть земляных насыпей.
  • Помимо Ораниенбаума Елизавета подарила Петру село «Ново-Преображенское, Либерицы тож» (в современном городе Люберцы). Сам Петр никогда не посещал это свое имение, но там несколько раз побывала Екатерина. В Люберцах было начато строительство большого дворца, но после свержения Петра работы прекратились.
  • Петр III отменил употребление в сыскной практике условного выражения «Слово и дело государево».
  • Петр III был крестным отцом Екатерины Дашковой.
  • По указу Петра III в России была начата реформа медицинской службы, подготовленная Яковом Манзеем (Джеймсом Маунзи). Отныне все врачи и аптекари в России получали чины, соответствовавшие им привилегии, жалование «по старшинству, искусству и заслугам» и пенсию после выхода в отставку. Для борьбы с эпидемиями в помощь городовым, губернским и провинциальным лекарям была учреждена должность губернских и провинциальных докторов (ландфизиков).
  • Петр III был похоронен в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры. Его сын Павел I после своего воцарения в 1796 году приказал перенести его останки в Петропавловский собор. При этом Павел произвел обряд посмертной коронации своего отца.
  • На надгробных плитах Петра III и Екатерины II в Петропавловском соборе указана одна дата погребения – 18 декабря 1796 года, что может вызвать впечатление, будто супруги прожили вместе долгие годы и умерли в один день.
  • В 2014 году в Киле, родном городе Петра III, был установлен первый в мире памятник ему.

Материалы о Петре III
Статья о Петре III в русской Википедии
Петр III в проекте «Хронос»
Статья о Петре III в энциклопедии «Кругосвет»

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