Кириенко призвал отказаться от бюрократии в добровольческом движении в РФ

Председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в РФ, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко отказаться от бюрократии в добровольческом движении, чтобы возникли условия для развития волонтерства в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Очевидно, что сегодня волонтеры в России - это очень мощный отряд, порядка 15% граждан нашей страны участвуют в добровольческих проектах, и еще большее количество людей говорит о том, что с радостью приняли бы участие, если будут понимать, как это можно сделать, если им будут представлены соответствующие возможности.», - отметил Кириенко на первом заседании оргкомитета в честь проведения Года добровольца в России.

По его словам, принятый закон о волонтерстве и добровольчестве обеспечивает создание необходимой поддержки, но надо организовать работу таким образом, чтобы «не забюрократить добровольческое и волонтерское движение». «Самая главная его ценность и уникальность заключается в том, что оно двигается не сверху вниз, а снизу вверх. Это инициативы людей, у которых горят глаза, болит душа за самые разные направления нашей общественной жизни», - подчеркнул Кириенко.