21 февраля 2018, 09:02
Власти КНДР отказались от встречи с вице-президентом США на Олимпиаде
Делегация из Северной Кореи отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом во время визита на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя Пенса, власти КНДР «избежали встречи или, возможно, они никогда и не хотели садиться за стол переговоров». Там также отметили, что возможной причиной отмены переговоров могли стать открытые обвинения Пенса в адрес Северной Кореи в нарушении прав человека, которые сопровождались словами о необходимости введения новых экономических санкций.
Между тем лидер Южной Кореи обратился к КНДР с призывом возобновить диалог с США.
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