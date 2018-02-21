Власти КНДР отказались от встречи с вице-президентом США на Олимпиаде

Делегация из Северной Кореи отменила встречу с вице-президентом США Майком Пенсом во время визита на Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Пенса, власти КНДР «избежали встречи или, возможно, они никогда и не хотели садиться за стол переговоров». Там также отметили, что возможной причиной отмены переговоров могли стать открытые обвинения Пенса в адрес Северной Кореи в нарушении прав человека, которые сопровождались словами о необходимости введения новых экономических санкций.

Между тем лидер Южной Кореи обратился к КНДР с призывом возобновить диалог с США.