Песков опроверг причастность российской армии к гибели мирных жителей в Сирии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг и назвал беспочвенными обвинения в причастности российской армии к гибели мирных жителей в Восточной Гуте в Сирии. Госдеп США ранее обвинил в этом преступлении Москву и Дамаск, напоминает РБК.

«Непонятно, на чем они основываются, каких-то конкретных данных не приводится», — сказал Песков и предложил за комментариями обращаться в Министерство обороны.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт 20 февраля сообщила, что в результате авиаударов и обстрелов района Восточная Гута сирийскими правительственными войсками погибло более 100 мирных жителей. Она обвинила сирийские власти в целенаправленном обстреле госпиталей, где все еще есть гражданские.

«Мы призываем все стороны к безоговорочной деэскалации. Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников», — сказала Нойерт.

В тот же день атаке подвергся российский Центр примирения враждующих сторон, и близлежащие квартала Дамаска. По данным Минобороны, обстрел велся незаконными военными формированиям из Восточной Гуты, и правительственные войска нанесли по этому району удар. Представитель военного командования Башара Асада обвинил боевиков в том, что они используют гражданских как живой щит.