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21 февраля 2018, 12:07
биология насекомые

Карельские ученые открыли одиннадцать видов живущих в упавших деревьев насекомых

Комарик-детритница Zygoneura bidens
Комарик-детритница Zygoneura bidens
Alexei Polevoi et al./Biodiversity Data Journal

Сотрудники Института леса Карельского научного центра РАН нашли и описали образ жизни одиннадцати редких ксилофильных видов двукрылых. Эти уникальные виды могут развиваться только в особенной среде – на крупных поваленных ветром деревьях лиственных пород. Во многих регионах доступность этой среды с каждым годом сокращается в связи с вырубкой лесов. Результаты исследования, поддержанного Российским научным фондом, опубликованы в журнале Biodiversity Data Journal.

Ксилофильными, то есть «любящими древесину», называют насекомых, которым для выживания нужна или сама мертвая древесина, или другие организмы (грибы, мхи, лишайники), живущие на или в ней. К ним относятся, например, различные жуки (усачи, златки, рогачи), мухи и комары, наездники. Некоторые виды поселяются на дереве сразу после его отмирания, другим необходимо, чтобы дерево пролежало много лет. Многие ксилофильные насекомые предпочитают селиться на крупных деревьях. Ученые из Института леса Карельского научного центра РАН исследовали таких насекомых, живущих на осинах, и обнаружили 11 редких видов, биология и распространение которых почти не изучены.

Комарик-гнильница Ectaetia subclavipes. Фото: Alexei Polevoi et al./Biodiversity Data Journal

«Начиная с 2015 года, мы собрали 105 видов двукрылых на территории карельского заповедника «Кивач», а в новой статье рассказали о наиболее примечательных видах, которые считаются редкими для Карелии, или вообще слабо изучены. Мы описали, как выглядит каждый вид, где обитает, и насколько редким является», – рассказывает первый автор статьи, старший научный сотрудник Института леса Федерального исследовательского центра Карельского научного центра РАН Алексей Полевой. Авторы исследования отмечают, что некоторые виды настолько редки, что до сих пор были известны по единичным находкам.

Чтобы обнаружить представителей редких видов насекомых и изучить особенности их биологии, что сделать весьма трудно, поскольку их мало, они могут быть очень мелкими и вести скрытый образ жизни, ученые использовали специальные ловушки. Это подобие небольшой палатки, которая фиксируется на упавшем дереве прямо в лесу таким образом, что все насекомые, вылетающие с поверхности ствола, попадают в специальный контейнер с фиксирующей жидкостью. Одновременно была собрана информация о различных параметрах валежа (размер, время с момента падения дерева и другие), а также обитающих на нем грибов, мхов и лишайников. «Комплексный подход и применение новых методов сбора насекомых позволяет полнее выявить видовой состав, а также больше узнать об особенностях биологии мало изученных видов. Кроме того, исследование показывает важность заповедников для поддержания разнообразия ксилофильных насекомых», – отмечает Алексей Полевой.

Специализированная ловушка – стволовой эклектор

Ксилофильные насекомые играют значимую роль в лесных экосистемах, участвуя в разрушении крупных древесных остатков. Знания об особенностях их биологии помогут нам лучше понять, как происходит разложение древесины, как при этом различные организмы взаимодействуют между собой, каков, в конечном итоге, их вклад в эмиссию углерода. Кроме того, такие сведения могут помочь при планировании природоохранных мероприятий для сохранения популяций редких видов.

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