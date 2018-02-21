Интерпол отказал России в объявлении в розыск Родченкова

Генеральный секретариат Интерпола рассмотрел запрос российской стороны и отказался вносить Григория Роченкова в базу разыскиваемых лиц. Собственный источник сообщил «Интерфаксу», что в уголовном преследовании информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) в организации усмотрели политический контекст.

Запрос на внесение в базу разыскиваемых лиц экс-директора российской антидопинговой лаборатории был отправлен еще в октябре 2017 года.

«Рассмотрев запрос российской стороны, генеральный секретариат Интерпола принял решение не вносить досье Родченкова в свою базу данных, посчитав, что его уголовное преследование носит политический характер», — сказал собеседник агентства.

СКР возбудил в отношении Родченкова два уголовных дела за злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Родченков также является фигурантом дела МВД о незаконном обороте сильнодействующих веществ