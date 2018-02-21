Фристайлист Ридзик выиграл бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Российский фристайлист в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик выиграл бронзовую медаль, сообщает «Газета.ру».

Золотая медаль досталась канадцу Брэйди Лемэну, серебро — швейцарцу Марку Бишофбергеру.

Российский лыжник мог добиться лучшего результата, утверждает «Советский спорт». На старте он шел быстрее всех, но пропустил вперед Бищофбергера, а затем на Ридзика налетел канадец Кевин Друри, вызвав обоюдное падение.

«Это ски-кросс, где очень часто случаются столкновения, поэтому у нас только бронза. Конечно, обидно, ведь мы боролись за золото, но и бронзовая медаль является большой победой для российского ски-кросса, для нашего фристайла. Сергей показал себя бойцом, да и, вообще, у нас очень молодая команда в ски-кроссе, они все настоящие бойцы, просто немного не хватает опыта», — сообщил ТАСС глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.