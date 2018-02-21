В Госдепе могут ввести санкции в ответ на «список Мюллера»

Представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что ведомство может рассмотреть возможность введения санкций против попавших в «список Мюллера» 13 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность», — сообщила Хезер Науэрт.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюлер официально обвинил 13 россиян и три российские компании в «сговоре против США» и «мошенничестве».

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в США так и не смогли предоставить доказательств вмешательства России в президентские выборы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «список Мюллера» абсурдом.

«Мы первые шаги не делаем, тем более, что пока это только слова. Посмотрим, как в конечном счете поступит американское руководство, и если такие санкции будут все же введены, в зависимости от этого можем рассмотреть ответные меры», — сказал агентству первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.