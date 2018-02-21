В интернете появилось видео обыска по делу МДТ

Оперативную съемку обысков Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в офисах подрядчиков строительства новой сцены в Малом драматическом театре опубликовал телеканал «78.ру».

В ходе оперативных действий были изъяты коробки с документами по строительству и деньги.

«В настоящее время по делу проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на расширение и закрепление доказательной базы. Ряд фигурантов дела задержан, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сообщили «78.ру» в УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.