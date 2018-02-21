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21 февраля 2018, 12:15
Госдума Росгвардия

Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов

Владимир Путин и начальник Росгвардии Виктор Золотов
Владимир Путин и начальник Росгвардии Виктор Золотов
Правительство РФ

Депутаты Государственной Думы приняли закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности губернаторов. Об этом сообщается на сайте Госдумы. 

Обеспечение безопасности глав регионов предполагается осуществлять исключительно на договорной основе. Соответствующая мера будет приниматься по решению президента. Перечень чиновников и «иных лиц», которым предоставляется охрана, также будет утверждать президент. 

В настоящее время 16 центров в составе Росгвардии в 17 субъектах РФ уже осуществляет охрану губернаторов.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом Владимиром Путиным в ноябре 2017 года.

Закон вступит в силу через полгода после подписания президентом. 

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