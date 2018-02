SpaceX отложила запуск ракеты со спутниками для раздачи интернета

Компания SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с двумя тестовыми спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b и испанским спутником PAZ для радиолокационного наблюдения.

В этот раз причиной стал сильный ветер. Запуск отложен на 22 февраля. Ранее он планировался 18 и 21 февраля, но откладывался из-за необходимости дополнительных финальных проверок.

Спутники Microsat 2a и Microsat 2b могут стать первыми элементами проекта Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета по всей поверхности Земли. Проект стоимостью 10 млрд долларов планируется закончить к 2024 году.

Standing down today due to strong upper level winds. Now targeting launch of PAZ for February 22 at 6:17 a.m. PST from Vandenberg Air Force Base.