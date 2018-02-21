21 февраля 2018, 10:47
ФСБ раскрыла хищение 45 млн рублей в театре Европы в Петербурге
Федеральная служба безопасности раскрыла мошенническую схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство новой сцены Академического малого драматического театра - Театра Европы в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Как сообщили в ведомстве, группа лиц похитила не менее 45 миллионов рублей из федерального бюджета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
В рамках расследования задержан ряд фигурантов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Академический Малый драматический театр - Театр Европы был основан в 1944 году. С 2003 года пост его художественного руководителя занимает Лев Додин.
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