ФСБ раскрыла хищение 45 млн рублей в театре Европы в Петербурге

Федеральная служба безопасности раскрыла мошенническую схему хищения бюджетных средств, выделенных на строительство новой сцены Академического малого драматического театра - Театра Европы в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в ведомстве, группа лиц похитила не менее 45 миллионов рублей из федерального бюджета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В рамках расследования задержан ряд фигурантов. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.



Академический Малый драматический театр - Театр Европы был основан в 1944 году. С 2003 года пост его художественного руководителя занимает Лев Додин.