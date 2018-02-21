Фигурантам дела о хищениях на Восточном вынесен приговор

Симоновский суд Москвы огласил приговор в отношении четырех фигурантов дела о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение просило 8 лет колонии для экс-гендиректора Волго-Вятской строительной компании Евгении Дегтяревой, для ее отца, Сергея Дегтярева, 10 лет, а для двух бывших менеджеров компании Александра Базанкова и Мурата Матуева — по 7 лет колонии.

Кроме того, прокуратура требовала назначить для всех фигурантов штрафы от 1 млн до 1,5 млн рублей.