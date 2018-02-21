В «Возрождении» ответили на слухи о вывезенных на тележках миллиардах

Пресс-служба банка «Возрождение» прокомментировала РБК сообщения о том, что братья Ананьевы перед Новым годом сняли со счетов 4,5 млрд рублей, распространенную «Коммерсантом» со ссылкой на три независимых источника.

Источники «Коммерсанта» предположили, что часть средств могла быть направлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка.

«Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке "Возрождение" и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных, о которых написал "Ъ", ссылаясь на анонимные источники», — сказано в заявлении пресс-службы.

Алексей Ананьев назвал эту информацию полным бредом, который «комментировать не имеет никакого смысла».