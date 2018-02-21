21 февраля 2018, 18:56
В «Возрождении» ответили на слухи о вывезенных на тележках миллиардах
Пресс-служба банка «Возрождение» прокомментировала РБК сообщения о том, что братья Ананьевы перед Новым годом сняли со счетов 4,5 млрд рублей, распространенную «Коммерсантом» со ссылкой на три независимых источника.
Источники «Коммерсанта» предположили, что часть средств могла быть направлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка.
«Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке "Возрождение" и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных, о которых написал "Ъ", ссылаясь на анонимные источники», — сказано в заявлении пресс-службы.
Алексей Ананьев назвал эту информацию полным бредом, который «комментировать не имеет никакого смысла».
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