Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом

Российская фигуристка Алина Загитова победила в короткой программе на Олимпийских играх. Результат в 82,92 балла является рекордным, пишет ТАСС.

Второе место заняла россиянка Евгения Медведева (81,61), третье — канадка Кейтлин Осмонд (78,87). Россиянка Мария Сотскова допустила падение и заняла 12-е место (63,86).

За десять минут до выступления Загитовой был зарегистрирован новый мировой рекорд Евгении Медведевой. Она обновила собственное достижение, получив за прокат 81,61 балла.