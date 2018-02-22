Суд отправил в СИЗО подозреваемого в хищении при строительстве Театра Европы

Смольнинский суд Петербурга отправил под арест до 20 апреля Максима Корнеева, которого обвиняют в хищении средств, выделенных на строительство новой сцены Театра Европы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый похитил 45,5 млн рублей бюджетных средств, выделенных на постройку новой сцены.

Фигурант свою вину не признает.

Подозреваемыми по делу проходят еще несколько человек.

Малый драматический театр — Театр Европы находится в Петербурге. Его художественный руководитель и директор — Лев Додин.

Министр культуры России Владимир Мединский заявлял, что расследование дела о хищениях началось по инициативе его ведомства.