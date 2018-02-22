«Открытие» объединят с «Трастом» и Бинбанком

Помимо Бинбанка к банку «Открытие» будут присоединены кредитные организации «Траст» и РГС-банк. Об этом в интервью Reuters сообщил глава «Открытия» Михаил Задорнов.

По его словам, объединенная сеть группы насчитывает 950 отделений в 70 регионах страны.

«Мы начали процедуру объединения пенсионных фондов группы "Открытие". График предполагает завершение этого процесса к июлю-августу этого года. Сейчас обновляем советы директоров с прицелом на единый фонд, там будут представители крупнейших корпоративных клиентов —Лукойла и Русгидро. Фонды группы сэкономят на объединении около 400 миллионов рублей в год», — отметил банкир.

Банки, о которых идет речь, санировались Центробанком. Задорнов до этого был предправления государственного ВТБ24.