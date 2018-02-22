CAS лишил Крушельницкого олимпийской медали

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали, которую он завоевал с супругой Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде -2018 в Пхёнчхане, приводит RNS сообщение суда.

CAS отметил: «Индивидуальные результаты, достигнутые атлетом в дабл-миксте (керлинг) на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018 года аннулируются с соответствующими последствиями в виде лишения медали, грамоты, очков и призов».

Соответственно, аннулируются и результаты Анастасии Брызгаловой.

Напомним, Александр Крушельницкий с Анастасией Брызгаловой выиграли на Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Однако в его первой допинг-пробе был обнаружен запрещенный препарат — мельдоний. 20 февраля стало известно, что допинг-проба «Б» спортсмена также дала положительный результат.

Бронзовая награда Крушельницкого и Брызгаловой стала первой олимпийской медалью России в керлинге.