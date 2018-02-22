В Лондоне состоялось вручение музыкальной премии Brit Awards

На 38-й церемонии вручения музыкальной премии Brit Awards лучшим британским сольным исполнителем был признан хип-хоп музыкант Stormzy. Он же получил награду за лучший альбом года Gang Signs & Prayer.

В номинациях «Лучшая исполнительница года» и «Дебют года» была отмечена 22-летняя певица Дуа Липа.

За мировое признание получил премию певец Эд Шеридан, а лучшей песней года стала композиция Human в исполнении Rag'n'Bone Man.

Лучшей иностранной группой признана Foo Fighters, лучшей британской — Gorillaz.