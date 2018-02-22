Госдума обязала банки уведомлять о долге после каждой операции по карте

Госдума России приняла закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и об остатке лимита кредитования при совершении каждой операции по банковской карте. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатором закона выступила группа депутаты во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Новый закон обязывает уведомлять заемщика о задолженности и остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита. Аксаков уточнил, что речь идет об использовании карт с овердрафтом. По его сведениям, клиенты часто путают объем средств на счете с кредитным лимитом и оказываются должны банку по овердрафту.

Аксенов уверен, что предоставление актуальной информации о задолженности и остатке лимита кредитования позволит заемщику адекватно оценивать свое финансовое состояние.