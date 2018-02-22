Американская коалиция признала гибель 840 мирных жителей в Сирии и Ираке

Удары коалиции США по боевикам в Сирии и Ираке привели к гибели по меньшей мере 841 человека, начиная с августа 2014 года. Об этом сообщается в ежемесячном отчете международной коалиции по погибшим мирным жителям.

Речь идет о жертвах операции «Непоколебимая решимость» по устранению в регионе террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Отмечается, что 485 сообщений о жертвах в настоящее время изучаются, 102 сообщения были отвергнуты как ненадежные.