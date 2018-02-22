Альтернативные Играм российские соревнования стартуют на этой неделе

Соревнования по зимним видам спорта, которые организуют для российских спортсменов, не попавших на Олимпиаду в Пхёнчхане, стартуют в эту субботу, 24 февраля. Завершатся состязания 1 апреля, сообщает Министерство спорта России.

Официально игры называются открытые Всероссийские спортивные соревновании. Они пройдут в дисциплинах: лыжные гонки, бобслей, конькобежный спорт, биатлон и шорт-трек.

Соревнования пройдут в пяти российских регионах — Сочи, Петербурге, Ханты-Мансийске, Подмосковье и Архангельской области.

Всего в них примрут участие 920 спортсменов, включая именитых атлетов, которые не попали в Южную Коре из-за подозрений в употреблении допинга или проблем с запрещенными веществами в прошлом.