22 февраля 2018, 11:43
МИД объявил об отстранении дипломатов США от наблюдения за выборами в РФ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил «Интерфаксу», что дипломатов и работников американских загранучреждений не допустят к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.
Решение было принято с учетом того факта, что в 2016 году в ходе выборов в США российским сотрудникам загранучреждений в доступе к наблюдению было отказано.
«Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации», — сказал Рябков.
Он отметил, что МИД России уже официально уведомил посольство США в Москве о принятом решении.
Напомним, президентские выборы пройдут в России 18 марта.
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