МИД объявил об отстранении дипломатов США от наблюдения за выборами в РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил «Интерфаксу», что дипломатов и работников американских загранучреждений не допустят к наблюдению за предстоящими президентскими выборами.

Решение было принято с учетом того факта, что в 2016 году в ходе выборов в США российским сотрудникам загранучреждений в доступе к наблюдению было отказано.

«Граждане США, которые включаются в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами, разумеется, смогут выполнить все соответствующие функции на выборах президента Российской Федерации», — сказал Рябков.

Он отметил, что МИД России уже официально уведомил посольство США в Москве о принятом решении.

Напомним, президентские выборы пройдут в России 18 марта.