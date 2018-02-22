ЦИК сообщил о тратах кандидатов в президенты на свои кампании

Центральная избирательная комиссия России обновила сведения о расходовании средств на избирательную кампанию кандидатами в президенты. Сводная таблица (.xlsx), отражающая поступление и расходование средств, обнародована на сайте ЦИКа.

Согласно таблице, штаб действующего президента Владимира Путина по состоянию на 20 февраля израсходовал 196 млн рублей из 400, поступивших на его избирательный счет (это максимально допустимая по закону сумма).

Траты лидера ЛДПР Владимира Жириновского составили более 204 млн рублей. Всего на его счет поступило 394 млн.

Представляющий КПРФ Павел Грудинин потратил почти 150 млн рублей. Всего на его счету было 170 млн.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский потратил 45 млн, на его счет поступили 55 млн.

Штаб телеведущей Ксении Собчак потратил около 93 млн из примерно 140 млн.

Траты штаба бизнес-омбудсмена Бориса Титова на кампанию составили 80 млн из 121 млн, поступивших на его счет.

Максим Сурайкин, представляющий «Коммунистов России», израсходовал 1,14 млн из 1,3 млн, которые ему пожертвовали.