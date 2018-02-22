На российскую базу в Сирии вернулись истребители пятого поколения Т-50

Сирийские пользователи Twitter выложили фото и видео российских самолетов, заходящих на посадку на авиабазе Хмеймим.

Среди них обнаружены два истребителя пятого поколения Су-57, ранее называвшихся Т-50 и открыто выведенных из Сирии во время сокращения российской группировки в стране. Пользователи также опознали четыре истребителя Су-37, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, и пассажирский Ту-154.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил «Коммерсанту», что уже построено десять опытных экземпляров Су-57. В этом году также ожидается заключение контракта на поставку 12 истребителей пятого поколения. Предварительно партия пройдет войсковые испытания в центрах ВКС.

Эксперты сообщили изданию, что появление Су-57 в Сирии связано не только с желанием испытать новейшие образцы. Возможно, таким образом российское правительство демонстрирует свои решительные намерения в связи с операцией в пригороде Дамаска Восточная Гута.