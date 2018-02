На российскую базу в Сирии вернулись истребители пятого поколения Т-50

Сирийские пользователи Twitter выложили фото и видео российских самолетов, заходящих на посадку на авиабазе Хмеймим.

Среди них обнаружены два истребителя пятого поколения Су-57, ранее называвшихся Т-50 и открыто выведенных из Сирии во время сокращения российской группировки в стране. Пользователи также опознали четыре истребителя Су-37, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, и пассажирский Ту-154.

Заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил «Коммерсанту», что уже построено десять опытных экземпляров Су-57. В этом году также ожидается заключение контракта на поставку 12 истребителей пятого поколения. Предварительно партия пройдет войсковые испытания в центрах ВКС.

Эксперты сообщили изданию, что появление Су-57 в Сирии связано не только с желанием испытать новейшие образцы. Возможно, таким образом российское правительство демонстрирует свои решительные намерения в связи с операцией в пригороде Дамаска Восточная Гута.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7