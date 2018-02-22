Синоптики предупредили о морозах до -35 градусов в Центральной России

В ближайшие дни в Центральном федеральном округе ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7-12°C ниже климатической нормы, сообщает Гидрометцентр России.

23-28 февраля в ночные часы температура воздуха в округе будет понижаться до –22…–28°C, на севере местами ожидается до –30…–35°C.

Аномально холодная погода ожидается в Вологодской, Кировской, Нижегородской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областях. А также в Чувашии, Мордовии и Удмуртии.

В Москве и Подмосковье с 23 по 28 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Днем –9…–15°C, ночью –20…–22°C, местами до -25.