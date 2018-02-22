Силуанов направил Путину письмо о легализации частной криптовалюты

Министр финансов России Антон Силуанов направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором заверил главу государства в своей лояльности к возможной реализации и запуску в стране частной российской криптовалюты. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на копию документа, направленного Путину еще 29 января.

«Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств», — цитирует агентство письмо.

Глава Минфина обращает внимание на существование правовых и технологических ограничений на применение технологии распределенных реестров. Силуанов уточнил, что в системе криптовалюты биткоин можно совершать семь транзакций в секунду, в Ethereum — 20 транзакций в секунду, а у платежной системы Visa — две тысячи транзакций за такой же промежуток времени.

Помимо скоростных ограничений, использование национальной криптовалюты для привлечения иностранных инвестиций может усложниться проблемами при ее обмене на зарубежную валюту. Сейчас российские пользователи сталкиваются с ограничениями доступа к иностранным криптовалютным биржам. В будущем можно ожидать появления препятствий для выхода национальной криптовалюты на мировые рынки.

«С учетом вышеизложенного представляется, что создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей "эмиссии" криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров», — уточняет Сиуланов.

Кроме того, в системе военно-технического сотрудничества использование расчетов на распределенных реестрах может быть опасно для конфиденциальности операций, говорится в письме.